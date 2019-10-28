العثور على شاب متوفى معلقًا بحبل على عنقه قرب منزله بـ تبوك

تحقق شرطة محافظة الطائف في العثور على شاب متوفى وجد معلقًا بحبل حول رقبته بالقرب من منزله في أحد المراكز الجنوبية من المحافظة.
وبحسب المعلومات، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على شاب شنق نفسه بالقرب من منزله، وعند انتقال الجهات الأمنية الدورية، وجد الشخص مشنوقًا بحبل حول عنقه. وباشر الهلال الأحمر وبعد الكشف على الشخص والتأكد من الوفاة، اتضح أنه مواطن يبلغ من العمر 25 عامًا.
باشرت الأدلة الجنائية موقع البلاغ، فيما ما زالت الجهات الأمنية تحقق في القضية، تمهيدًا لإحالة كامل أوراق القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
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