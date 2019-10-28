تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي شهدتها محافظة حفر الباطن وضواحيها اليوم الأحد، في تضرر الواجهات الزجاجية لمستشفى حفر الباطن المركزي.
وقالت صحة حفر الباطن تعليقاً على مقاطع الفيديو التي أظهرت حجم الضرر الذي تعرضت له الواجهات الزجاجية للمستشفى وساحة انتظار السيارات، إن الخدمات الطبية لم تتأثر ووضع المنوّمين مطمئن ولا توجد أي إصابات، حيث إن الأضرار كانت في الواجهة الزجاجية للمستشفى فقط.
وكانت أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد هطلت على محافظة حفر الباطن وضواحيها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وسط تحذيرات من الجهات المعنية بتوخي الحيطة والحذر.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يوثق الأضرار التي خلفتها الأمطار والرياح في مستشفى حفر الباطن.. والصحة تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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