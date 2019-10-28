مقترحات سعودية لمكافحة الإرهاب تتصدر اجتماع وزراء أوقاف مجلس التعاون في عمان

يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ؛ وفد المملكة المشارك في الاجتماع الخامس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يُعقَد غدًا في سلطنة عُمان.

ويناقش الوزراء مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، يأتي في مقدمتها مشروع مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الأوقاف، ومشروع إنشاء صندوق وقفي لدول مجلس التعاون، وتعزيز دور العلماء الراسخين في العلم في المجتمعات الخليجية، ومقترح إعداد مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الشؤون الإسلامية.

كما يُناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من المملكة بشأن عدد من الموضوعات هي مكافحة الإرهاب، ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاهتمام بالأسرة وحماية النشء، ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة من وسائل التواصل الحديثة.

ومن المُنتظَر أن يصدر عن الاجتماع عدد من التوصيات عن مجمل الأعمال والبرامج المطروحة على طاولة اجتماعات الوزراء بدول المجلس، كما يلتقي أصحاب الوزراء السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.