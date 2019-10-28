بالصور.. أمير الرياض يشرّف حفل سفارة كوريا الجنوبية بذكرى اليوم الوطني لبلادها

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء الأحد، حفل سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال أمير الرياض في مقر الحفل سفير جمهورية كوريا لدى المملكة جو بيونج ووك، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.