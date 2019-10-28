«تعليم المدينة» تحدد موعد «التوقيت الشتوي» لمدارس المنطقة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في المدارس التعليمية بالمنطقة. وأوضحت إدارة تعليم المدينة أن الدوام الشتوي سيبدأ من يوم الثلاثاء الأسبوع القادم 8 ربيع الأول 1441هـ. وأشارت إدارة تعليم المنطقة، إلى أن موعد الاصطفاف الصباحي خلال فترة الدوام الشتوي بالمدارس الصباحية «غير المشتركة» لجميع المراحل الدراسية للبنين والبنات؛ سيكون في تمام الساعة (7:30) صباحًا، ثم تبدأ الحصة الدراسية الأولى في تمام الساعة (7:55) صباحًا.

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