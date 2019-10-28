مستشفى حفر الباطن يطبق خطة الطوارئ وينقل 6 حالات مرضية إلى أماكن آمنة

تسببت الحالة الجوية التي تعرضت لها حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، إلى أضرار بأجزاء من مستشفى حفر الباطن، وهو ما أدى إلى نقل 6 حالات إلى جهة آمنة بنفس المبنى.

وفي تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم، تضررت الواجهة الزجاجية الخارجية من الجهة الغربية لمستشفى حفر الباطن المركزي، جراء العاصفة المطرية.

على الفور تم تطبيق خطة الطوارئ، ونقل 6 حالات من الجهة المتضررة إلى منطقة آمنه داخل المستشفى (أجنحة تنويم)، ولم تتأثر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمنومين، كما لم يتم تسجيل أية إصابات في مستشفى حفر الباطن المركزي.

من جانبها، عقدت لجنة الطوارئ بالمستشفى اجتماعا برئاسة مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي، لتقييم الوضع الصحي لجميع الحالات المنومة للاطمئنان على حالتهم الصحية، وحصر الأضرار الناتجة عن التلفيات وتأمين كامل للمنطقة المتضررة للمحافظة على سلامة المرضى والعاملين.

وكانت صحة حفر الباطن أكدت، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، عدم تأثر الخدمات الطبية بمستشفى حفر الباطن؛ بسبب العاصفة الجوية الشديدة التي تعرضت لها المدينة، مشيرة إلى أن الواجهة الزجاجية للمستشفى هي التي تضررت، مؤكدة أن وضع المنومين مطمئن، ولا توجد إصابات.

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بدروه، وقف محافظ محافظة حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، على الآثار الناجمة عن هطول الأمطار وزخات البرد الكثيفة التي شهدتها المحافظة.

حيث تفقد سير العمل بمستشفى حفر الباطن المركزي، عقب الأضرار التي لحقت به جراء الأمطار، واطمأن على الأعمال اليومية بالمستشفى من خلال منسوبيه وعلى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمستفيدين سواء المراجعون أو المنومون، حاثًا العاملين بالمستشفى على مضاعفة الجهود والتعاون في مثل هذه الظروف.

وأكد محافظ حفر الباطن أهمية التعاون بين الجهات كافة؛ لإنجاح خطة الطوارئ الخاصة بالسيول والأمطار لهذا العام، ومضاعفة الجهود ورفع مستوى الاستعداد والتنسيق بين الجهات لتقديم الخدمات التي يتطلع إليها المواطنون والمقيمون بالمحافظة.