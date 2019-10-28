«الأرصاد» تُصدر تنبيهات حول «طقس الاثنين» لعدة مناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لسحب رعدية ممطرة، وتكون الضباب خلال الساعات المقبلة.

وقالت «هيئة الأرصاد» -في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إن منطقتي القصيم «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، المذنب، بريدة، عنيزة» والحدود الشمالية «العويقلية، رفحاء، طريف، عرعر» تتأثران بتكون ضباب يُصاحبه تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

فيما تؤثر السحب الرعدية الممطرة التي يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ بالمنطقة الشرقية «الجبيل، الخفجي، النعيرية، قرية العليا».

وفي تقريرها عن طقس اليوم الاثنين، توقعت «هيئة الأرصاد» استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى استمرار التوقع بتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير.

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وأضافت الهيئة أن نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة وشرقها.

وتوقعت هيئة الأرصاد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق المملكة وشمالها.

ووفق «هيئة الأرصاد» تُسجل كل من «مكة المكرمة، الدمام، جازان، الأحساء» أعلى درجات الحرارة بـ37 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب أبها بـ13 درجة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فأوضحت الهيئة أن حركة رياحه السطحية تكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه متر إلى متر ونصف، وحالته متوسط الموج.