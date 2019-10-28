استقبل الدفاع المدني بحفر الباطن (1176) بلاغًا، وتم إنقاذ (٤) محتجزين داخل مركباتهم وهم بحالة صحية جيدة وإخلاء(١٦ ) شخصًا من منازلهم وإيواء (٧) أشخاص، وتضررت (٢٢) مركبة، و(٣) منازل وذلك عقب هطول الأمطار وزخات البرد الكثيفة التي سقطت على المحافظة، ولا يزال رجال الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في الميدان لمتابعة الحالة المطرية.
من جهة اخرى كثفت أمانة حفر الباطن جهودها في تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؛ حيث بلغت كمية الأمطار تقريبًا ٤٣ ملم.
وقام أيضًا رجال المرور في حفر الباطن بتنظيم حركة السير أثناء سقوط الأمطار وتحت زخات المطر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مدني حفر الباطن يستقبل 1100 بلاغ.. والأمانة تنظف قنوات تصريف مياه الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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