الزعاق: حركة الإعصار «كيار» تؤهله للتحول للدرجة الخامسة

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنَّ الإعصار «كيار» قد يتحوَّل إلى إعصار من الدرجة الخامسة؛ وهي الأعلى في درجة الأعاصير.

وقال الزعاق، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: إنَّ تطورات إعصار «كيار» مستمرة، وحركته قد ترفعه للدرجة الخامسة وهي الأعلى في درجة الأعاصير. مشيرًا إلى أنَّه يتَّجه بصورة رحوية ناحية السواحل الجنوبية الشرقية لسلطنة عمان، وتأثيراته المبدئية متوقعة خلال هذين اليومين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أوضحت في وقتٍ سابقٍ، أنَّه من خلال المتابعة المستمرة لمستجدات الحالة المدارية في بحر العرب، وتحليل خرائط الطقس، وصور الأقمار الصناعية، تبيَّن أنها تشير إلى أنَّ الحالة تطورت من منخفض مداري إلى عاصفة مدارية، أطلق عليها «كيار».

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وأضافت هيئة الأرصاد، أنَّ تلك العاصفة تقع عند خط عرض 16.1 درجة شمالًا، وخط طول 71.8 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها (35ـ45) عقدة وبسرعة تراوح بين (63ـ 81 كم/ س)، وتتحرَّك باتجاه الغرب، إلى الشمال الغربي، داخل بحر العرب، دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.

وأكَّدت الهيئة أنَّها مستمرة في مراقبة الحالة من المختصين في قطاع الأرصاد، وسيتم إصدار التقارير اللازمة للحالة عند حدوث أي مستجدات لها.