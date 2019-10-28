الكلية التقنية للبنين والبنات تعلق التدريب غدًا الاثنين.. والتعليم العام: الدراسة مستمرة

أعلنت الكلية التقنية للبنين والبنات بمحافظة حفر الباطن، تعليق التدريب غدًا الاثنين؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي عقب هطول أمطار غزيرة على المحافظة، في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة التعليم العام استمرار الدراسة.

وأوضحت كليتا التقنية للبنين والبنات –عبر حسابهما الرسمي بموقع التواصل تويتر– أنه سيتم تعليق التدريب في الكلية غدًا الاثنين الموافق 29 صفر 1441هـ؛ بسبب تعطل التيار الكهربائي إثر هطول الأمطار، متمنيتين السلامة للجميع.

من جانبه، أعلن الحساب الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن (التعليم العام)، عدم تعليق الدراسة غدًا الاثنين، مشيرًا إلى أنه بناءً على ما ورد من هيئة الأرصاد وقرار اللجنة المركزية بالوزارة، فإنه لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة غدًا الاثنين، إلا للمدارس المتضررة التي أقرتها لجنة الطوارئ بالإدارة، بالتنسيق مع المساعدين.

Advertisements

وهطلت أمطار غزيرة على حفر الباطن؛ ما أدى إلى وقوع أضرار بمستشفى حفر الباطن المركزي.

ووقف محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، على الآثار الناجمة عن هطول الأمطار وزخات البرد الكثيفة التي شهدتها المحافظة؛ حيث تفقد سير العمل بمستشفى حفر الباطن المركزي، عقب الأضرار التي لحقت به من جراء الأمطار، واطمأن على الأعمال اليومية بالمستشفى من خلال منسوبيه، وعلى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمستفيدين، سواء المراجعون أو المنومون، حاثًّا العاملين بالمستشفى على مضاعفة الجهود والتعاون في مثل هذه الظروف.

وأكد محافظ حفر الباطن أهمية التعاون بين الجهات كافةً لإنجاح خطة الطوارئ الخاصة بالسيول والأمطار لهذا العام، ومضاعفة الجهود ورفع مستوى الاستعداد والتنسيق بين الجهات لتقديم الخدمات التي يتطلع إليها المواطنون والمقيمون بالمحافظة.