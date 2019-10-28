السعودية اليوم / مستشفى جامعة جازان يستضيف الاجتماع الأول للكليات الصحية



جيزان 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

استضاف المستشفى الجامعي بجامعة جازان أمس، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لعمداء الكليات والخدمات الصحية بالجامعة للعام ١٤٤١هـ، بحضور عمداء الكليات الصحية.

وأوضح رئيس اللجنة عميد كلية التمريض الدكتور محمد بن يحيى عريشي، أن الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها تسكين طلاب السنة الأولى للكليات الصحية وطلاب المستويات المتقدمة على الخطط الدراسية المعدلة والجديدة سواء في الكليات الصحية أو الطرفية التي أقرها مجلس الجامعة والمتوافقة مع التطورات وآخر المستجدات في مجال تعليم التخصصات الصحية.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتوحيد اختبارات مواد الفيزياء والأحياء والكيمياء بهدف تحسين مخرجات التعليم في المجال الصحي، كما أوصت اللجنة بإسناد مهمة إجراء الفحوصات الطبية والتطعيمات إلى إدارة الخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي.

وتضم الجامعة ست كليات صحية توفر العديد من الأقسام النوعية، بالإضافة إلى الأقسام بالمحافظات الطرفية التي تعمل وفق إستراتيجية الجامعة 2020 ورؤية المملكة 2030.

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10:31ت م

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