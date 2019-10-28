

واشنطن 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

قُتل شخصان على الأقل، فيما أصيب 16 آخرون عندما أطلق مسلح النار عشوائيًا قبل أن يلوذ بالفرار في حفل لمئات الطلبة الجامعيين خارج الحرم الجامعي في مقاطعة هانت بولاية تكساس الأمريكية أمس.

وقال قائد شرطة المقاطعة راندي ميكس في مؤتمر صحفي: "نعتقد أن هذا حادثًا فرديًا، وربما كان المستهدف شخصًا ما هناك ".

وأشارت إلى أن الشرطة لازالت تبحث عن المسلح الهارب.

// انتهى //

10:29ت م

0021





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار بحفل جامعي بولاية أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.