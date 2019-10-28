السعودية اليوم / وفد مجلس الشورى يلتقي عدد من المسؤولين الألمان في برلين



الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

بدأ وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية

حيث اجتمع وفد مجلس الشورى أمس في العاصمة برلين برئيس مجموعة الصداقة مع الدول العربية في البرلمان الألماني مايكل هينرش، وأاكّد وفد مجلس الشورى على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين التي تمتد لأكثر من 90 عاماً، وما تمتاز به من شراكة قوية وبعد تاريخي.

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

من جانبه عبّر السفير بوزارة الخارجية الألمانية جورجين هاردت عن إدانة بلاده للهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت النفط في بقيق وخريص.

جاء ذلك خلال استقباله وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية برئاسة الدكتور عبد المحسن آل الشيخ وشدد السفير بوزارة الخارجية الألمانية على حرص ألمانيا على تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان إمدادات الطاقة العالمية مؤكداً أهمية أمن واستقرار المملكة .

من جانب آخر اجتمع وفد مجلس الشورى بعدد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مقر البرلمان الألماني في برلين أمس .

وتم خلال الاجتماع بحث التعاون الثنائي في عدد المجالات وخاصة المجال البرلماني، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد .

وضم وفد مجلس الشورى أعضاء المجلس الدكتورة أمل الشامان، والدكتور ثامر البراك، والأستاذ خليفة الدوسري، واللواء عبدالله السعدون، والدكتورة فوزية أبالخيل.

// انتهى //

10:22ت م

0020



الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسبدأ وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية برئاسة الدكتور عبد المحسن آل الشيخ زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية .حيث اجتمع وفد مجلس الشورى أمس في العاصمة برلين برئيس مجموعة الصداقة مع الدول العربية في البرلمان الألماني مايكل هينرش، وأاكّد وفد مجلس الشورى على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين التي تمتد لأكثر من 90 عاماً، وما تمتاز به من شراكة قوية وبعد تاريخي.كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .من جانبه عبّر السفير بوزارة الخارجية الألمانية جورجين هاردت عن إدانة بلاده للهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت النفط في بقيق وخريص.جاء ذلك خلال استقباله وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية برئاسة الدكتور عبد المحسن آل الشيخ وشدد السفير بوزارة الخارجية الألمانية على حرص ألمانيا على تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان إمدادات الطاقة العالمية مؤكداً أهمية أمن واستقرار المملكة .من جانب آخر اجتمع وفد مجلس الشورى بعدد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مقر البرلمان الألماني في برلين أمس .وتم خلال الاجتماع بحث التعاون الثنائي في عدد المجالات وخاصة المجال البرلماني، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد .وضم وفد مجلس الشورى أعضاء المجلس الدكتورة أمل الشامان، والدكتور ثامر البراك، والأستاذ خليفة الدوسري، واللواء عبدالله السعدون، والدكتورة فوزية أبالخيل.// انتهى //10:22ت م0020

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفد مجلس الشورى يلتقي عدد من المسؤولين الألمان في برلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.