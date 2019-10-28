السعودية اليوم / "الاتصال وبناء الشخصية المعتدلة" محاضرة بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال



جدة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

نفّذ معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بمقر جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع شرطة منطقة مكة المكرمة أمس، محاضرة بعنوان "الاتصال وبناء الشخصية المعتدلة"، هدفت إلى إكساب الحضور مهارات الاتصال وتنمية الحوار، والسعي لتطبيقها على أرض الواقع، واستخدام المهارات اللفظية والرمزية والجسدية في التعبير الصحيح عن الآراء ونقل المشاعر.

وتضمنت محاور المحاضرة نشر مفهوم الاتصال، وأهمية العمل به وأنواعه وتطبيقاته، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، ونبذ التعصب والتطرف، وطرق التعامل مع الاتصال السلبي، وإتقان فن الاستماع للمشكلات وطرق حلها.

يُذكر أن تعاون شرطة منطقة مكة المكرمة وجامعة الملك عبدالعزيز ممثلاً بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال جاء عقب توقيع مذكرة تعاون تنص على تعاون الباحثين والخبرات والفنيين في كل ما من شأنه تعزيز وتطوير العمل المشترك بين الطرفين.

ويأتي هذا التعاون لنقل وتبادل المعرفة والخبرة والمهارة من خلال تعزيز التعاون في مجالات التدريب على رأس العمل بين الطرفين، ومشاركة ذوي الاختصاص في إلقاء المحاضرات، وتنمية الموارد البشرية لكلا الطرفين، وتبادل الخبرات، وتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة.

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