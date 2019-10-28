توجيه من أمير عسير بشأن لائحة الذوق العام

2019-10-28

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

وجه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير ، بتنظيم ورش تعريفية متزامنة عن لائحة الذوق العام في كافة مدن عسير، وفي كافة قطاعاتها الأمنية والتعليمية والخدمية والخاصة تزامناً مع البدء في تطبيق اللائحة.

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ومن المقرر أن يقام يوم غد الثلاثاء عقد ورش عمل يتحدث فيها كلٌّ من مدير الشرطة ومدير الدوريات الأمنية ومدير المرور في كافة المحافظات والمدن بحضور المحافظين ورؤساء المراكز والإدارات الحكومية العسكرية والإدارات الحكومية المدنية والجهات التعليمية والمؤسسات الخيرية واللجان التطوعية ومشايخ القبائل والنواب والأعيان.

كما سيتم ربط عدد كبير من المدارس للبنين والبنات عبر النقل المباشر لمتابعة ورش العمل التعريفية للائحة.