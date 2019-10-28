إعصار كيار يثير أمواجاً بارتفاع 14 متراً.. ويتجه لهذه المنطقة

2019-10-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

استعرض عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، تطورات إعصار كيار الذي بلغ الدرجة الرابعة بالأمس في بحر العرب.

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وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”، إن إعصار كيار لا يزال في الدرجة 4 (سوبر إعصار)، بسرعة دورانية بلغت 240كم /سا، وسرعة الهبات 296كم/سا، مسبباً أمواجاً بحرية بارتفاع 14م.

وقال المسند، إنه من المتوقع أن يبقى في فئته الرابعة حتى يوم الأربعاء، وأن يواصل زحفه ناحية الشمال الغربي.