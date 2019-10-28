تمكين وتشجيع المرأة ضمن فعاليات معرض خطوة للتوظيف

2019-10-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

تدعم في إف إس غلوبال، أكبر شركة متخصصة في خدمات التعهيد والتقنية للحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم، مبادرات السعودة من خلال التعاون مع سفارة السويد في “معرض خطوة للتوظيف 2019”. تم تنظيم معرض التوظيف لمدة ثلاثة أيام في العاصمة الرياض في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر، وتمت المصادقة عليه من قبل وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية.

باعتباره أكبر فعالية تهدف لتمكين النساء السعوديات وتوظيفهن، فقد شارك العديد من الكيانات من جميع القطاعات لتشجيع النساء للتعرف على دورهم في تطوير حياتهم المهنية والمساهمة في مساندة مخطط السعودة الذي وضعته القيادة الرشيدة للملكة العربية السعودية، والذي يعد جزءاً من الرؤية السعودية لعام 2030.

وتعليقاً على الحدث قال سعادة نيكلاس تروفي، السفير السويدي لدى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والجمهورية اليمنية: “تملك المملكة العربية السعودية خارطة طريق طموحة لتعزيز دور المواطنون في تطوير مستقبل الأمة وتحقيق تقدمها. من هنا تعد المبادرات مثل “معرض خطوة للتوظيف” تعد أساسية لتمكين المواهب المستقبلية من التعرف على الوظائف التي ستساعد على تنفيذ وتحقيق رؤية البلاد خلال السنوات المقبلة. لقد سعدنا بلقاء العديد من المرشحين الشباب والموهوبين الذين سيكون لديهم بالتأكيد وظائف واعدة في المستقبل”.

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قال فيناي مالهوترا، الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والصين في في إف إس غلوبال: “تلعب النساء في المملكة العربية السعودية دوراً حيوياً في تعزيز التنوع داخل القطاعين العام والخاص في البلاد. كما تكشف الأرقام من فعالية “خطوة للتوظيف”، وبالتالي فإن هذه المجموعة الموهوبة من النساء تعبر عن رغبتهن الشديدة بالمشاركة في تعزيز المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للملكة. على هذا النحو ، تفخر في إف إس جلوبال بدعم التنوع في مكان العمل في المملكة وتمكين المزيد من النساء لاستكشاف مسارات وظيفية جديدة واستثنائية”.

وقامت في إف إس غلوبال بالتعاون مع سفارة السويد بعزيز الفرص الوظيفية الاستثنائية في قسم خدمات التأشيرات والسفر والسياحة، الأمر الذي يتماشى مع مهمة الشركة لتحقيق هدفها المتعلق بالسعودة، بحيث يكون أكثر من 60٪ من موظفيها سعوديين بحلول عام 2020.

وارتبطت في إف إس غلوبال بحكومة السويد منذ عام 2008 وتخدم حالياً العملاء من خلال شبكة تضم 89 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرة في 30 دولة. تخدم في إف إس غلوبال في المملكة العربية السعودية العملاء للحصول على تأشيرات للسفر إلى السعودية في الخبر وجدة والرياض منذ عام 2014.

واستقبل معرض “خطوة للتوظيف” عام 2018 أكثر من 36 ألف امرأة وأكثر من 90 هيئة من جميع أنحاء المملكة، حيث شهد العديد من المؤتمرات والمعارض وورش العمل وجلسات الاستشارات الفردية.