شاهد بالفيديو.. تصوير جوي لأمطار حفر الباطن

2019-10-28

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

وثق مقطع فيديو متداول محافظة حفر الباطن بعد هطول الأمطار، حيث أبدى العديد من المواطنين سعادتهم بهطول أمطار الخير.

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وظهر خلال المقطع، الذي تم التقاطه من الأجواء، مياه الأمطار تملأ الأرجاء وتحولت المحافظة من وضواحيها إلى ما يشبه النهر الكبير، جراء جريان المياه في كل مكان.

وكانت محافظة حفر الباطن قد شهدت بالأمس هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة، فيما ناشدت الأرصاد والمديرية العامة للدفاع المدني الجميع بتوخي الحذر.