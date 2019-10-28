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تأثر خدمة الكهرباء بحفر الباطن جراء الأمطار والشركة تعلق

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2019-10-28

تأثر خدمة الكهرباء بحفر الباطن جراء الأمطار والشركة تعلق

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

أعلنت الشركة للكهرباء أن محافظة حفر الباطن والمناطق المجاورة لها تعرضت إلى أمطار وعواصف شديدة مساء أمس.

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وأضافت الشركة في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن فرق الصيانة هرعت للقيام بواجبها، وسط أحوال جوية صعبة، لضمان استمرارية الخدمة، وإعادتها للمتأثرين جراء تأثر بعض أبراج النقل.

يذكر أن حفر الباطن والمناطق المجاورة لها، شهدت أمس تقلبات جوية تمثلت في هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت في تضرر بعض المناطق وانقطاع الكهرباء عند بعض الأحياء.




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