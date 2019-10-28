، ثروات الأتراك في خطر .. ماذا فعل 2019؟ تقرير عالمي يجيب ،

محمد بن مسعود - الدمام - تراجع قيمة الليرة أمام الدولار لعب دوراً في الخروج من القوائم

أكّدت صحيفة "زمان" التركية، تراجع نصيب الفرد من الثروات في تركيا بنحو 5 آلاف و226 دولاراً أمريكياً خلال العام الأخير، بحسب تقرير اقتصادي عالمي؛ موضحة أنه في عام 2019 بات نصيب المواطن التركي من الثروات يقدر بـ 24 ألفاً و398 دولاراً بعدما كان يبلغ 29 ألفاً و624 دولاراً في عام 2018، أي أن نسبة التغيير خلال عام واحد بلغت 18 %؛ لتصبح تركيا بذلك ثالث أكثر دولة يتراجع فيها نصيب الفرد من الثروات.

ووفق صحيفة "زمان" التركية، فإن تقرير الثروة العالمية 2019 لبنك كريدي سويس السويسري، أكّد تراجع نصيب المواطن التركي من الثروات؛ حيث رصد التقرير تراجع نصيب الفرد من الثروات في تركيا بنحو 5 آلاف و226 دولاراً خلال عام 2019 ليسجل 24 ألفاً و398 دولاراً.

وأكّدت الصحيفة، أن تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي لعب دوراً في تراجع عدد الأثرياء في تركيا وخروجهم من القوائم الدولية.تركيا الليرة التركية