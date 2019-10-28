، المهمة الغامضة.. لماذا تدور طائرة فضائية عسكرية 780 يومًا حول الأرض؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - تابعة لمكتب القدرات السريعة بسلاح الجو الأمريكي

قال سلاح الجو الأمريكي: إن الطائرة الفضائية السرية التابعة للبنتاجون "إكس- 37 بي"، هبطت في فلوريدا يوم الأحد، بعدما سجلت أطول رحلة مدارية استمرت أكثر من عامين؛ لتُنهي بذلك أحدث بعثة اختبار لمجموعة من التقنيات العسكرية.

وحسب وكالة "رويترز"، قال سلاح الجو: إن "إكس- 37 بي"، التي صنعتها بوينج وهي بدون طيار، وصلت إلى مركز كنيدي الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء (ناسا) الأمريكية الساعة 3:51 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعدما قضت 780 يومًا في الدوران حول الأرض، في خامس مهمة لسلاح الجو ضمن برنامج مركبة الاختبار المدارية.

وأرسلت الطائرة الفضائية، التي يبلغ حجمها حجم حافلة صغيرة وتتشارك الكثير من الصفات التصميمية مع مكوك فضاء ناسا، إلى المدار في 2017 على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس؛ لتبدأ مَهمة أدارها مكتب القدرات السريعة التابع لسلاح الجو الأمريكي الذي يتخذ من واشنطن مقرًّا للقيام بتجارب تكنولوجية سرية مختلفة في البيئة الفضائية لفترة طويلة.

وقالت بابرا باريت وزيرة سلاح الجو الجديدة في بيان "تُواصل إكس- 37بي" إظهار أهمية الطائرات الفضائية المعاد استخدامها... تؤدي كل مهمة ناجحة إلى تطور القدرات الفضائية لأمتنا".

وكانت مهمة "إكس- 37بي" السابقة قد استمرت 718 يومًا، وهبطت في 2017. وقال سلاح الجو إنه مع هبوط الطائرة الفضائية يوم الأحد فإن إجمالي عدد أيام البرنامج بالكامل بلغ 2865.طائرة فضائية عسكرية البنتاجون