السعودية اليوم / وفد مجلس الشورى يبدأ اليوم زيارة للمغرب



الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

يبدأ وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية

ويمثل وفد مجلس الشورى عدد من أعضاء المجلس وهم معالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد، والمهندس أحمد بن محمد الأسود، والدكتورة إقبال زين العابدين درندري، وجمال بن عبدالله المزين، والدكتور سليمان بن علي الفيفي، وعبدالله بن علي العجاجي، والدكتور هادي بن علي اليامي.

وبين عساف بن سالم أبو اثنين - في تصريح صحفي بمناسبة الزيارة - أن العلاقات بين البلدين تميزت برؤية مشتركة تجمع المملكة العربية السعودية بالمملكة المغربية، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وكذلك التعاون البرلماني المشترك بين مجلس الشورى ومجلس المستشارين ومجلس النواب.

ولفت رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية إلى أن الزيارة سيتخللها اجتماعات ولقاءات ومباحثات مع عدد من كبار مسؤولي الحكومة المغربية وفي البرلمان المغربي لبحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى ما يبديه مجلس الشورى من حرص واهتمام بتوثيق وتعزيز العلاقات البرلمانية والتعاون المشترك بينه وبين المجالس والبرلمانات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة.

وفي ختام تصريحه نوه عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية عساف بن سالم أبو اثنين بما تجده لجان الصداقة في مجلس الشورى من دعم واهتمام من معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

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09:53ت م

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الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسيبدأ وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية عساف بن سالم أبو اثنين اليوم، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية الشقيقة.ويمثل وفد مجلس الشورى عدد من أعضاء المجلس وهم معالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد، والمهندس أحمد بن محمد الأسود، والدكتورة إقبال زين العابدين درندري، وجمال بن عبدالله المزين، والدكتور سليمان بن علي الفيفي، وعبدالله بن علي العجاجي، والدكتور هادي بن علي اليامي.وبين عساف بن سالم أبو اثنين - في تصريح صحفي بمناسبة الزيارة - أن العلاقات بين البلدين تميزت برؤية مشتركة تجمع المملكة العربية السعودية بالمملكة المغربية، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وكذلك التعاون البرلماني المشترك بين مجلس الشورى ومجلس المستشارين ومجلس النواب.ولفت رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية إلى أن الزيارة سيتخللها اجتماعات ولقاءات ومباحثات مع عدد من كبار مسؤولي الحكومة المغربية وفي البرلمان المغربي لبحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى ما يبديه مجلس الشورى من حرص واهتمام بتوثيق وتعزيز العلاقات البرلمانية والتعاون المشترك بينه وبين المجالس والبرلمانات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة.وفي ختام تصريحه نوه عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية عساف بن سالم أبو اثنين بما تجده لجان الصداقة في مجلس الشورى من دعم واهتمام من معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //09:53ت م0014

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.