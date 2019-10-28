السعودية اليوم / تعليم المدينة المنورة : بدء العمل بالدوام الشتوي بالمدارس اعتباراً من 8 ربيع الأول القادم



المدينة المنورة 29 صفر 1441هـ الموافق 28 اكتوبر 2019م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي في المدارس التعليمية اعتباراً من يوم الثلاثاء 1441/3/8هـ .

وبينت إدارة تعليم المنطقة أن موعد الاصطفاف الصباحي خلال فترة الدوام الشتوي بالمدارس الصباحية " غير المشتركة " لجميع المراحل الدراسية للبنين والبنات سيكون في تمام الساعة 7:30 صباحاً, فيما تبدأ الحصة الدراسية الأولى 7:55 صباحاً, في حين يبدأ اليوم الدراسي في المدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين عند السابعة صباحاً للفترة الصباحية, والواحدة ظهراً للفترة المسائية.

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