السعودية اليوم / توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية والمركز الوطني للقياس



الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

وقع برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية والمركز الوطني للقياس أمس، مذكرة تفاهم، وذلك بمقر برنامج المدن الطبية بحي الصحافة.

ووقع الاتفاقية كل من مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف العام على برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله بن علي القاطعي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتطويرية المشتركة.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في مقر برنامج المدن الطبية، عقد المؤتمرات والندوات والبحوث والدراسات العلمية، وعقد البرامج التدريبية وإعداد وتنفيذ الاختبارات المهنية واللغوية لمنسوبي برنامج المدن الطبية.

من جانبه أكد الدكتور سليمان السحيمي أن هذه المذكرة تمثل ركيزة أساسية لتعاون مشترك في مختلف المجالات العلمية والتدريبية والبحثية، مؤكداً على أن المدن الطبية بوزارة الداخلية تسعى لتوطيد أطر التعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية والتعليمية بالمملكة الذي من شأنه زيادة فرص التبادل العلمي والطبي في كافة المجالات بما يصب في صالح تطوير خدمات المدن الطبية مستقبلًا والارتقاء بجودة منسوبيها، ويسهم في تحقيق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وتوجيهاته الدائمة برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م.

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08:42ت م

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