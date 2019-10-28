شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق والان مع التفاصيل

توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة.

كما توقع المركز، في تقريريه اليوم الإثنين، تشرين الأول 28، 2019، سحبا رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير.

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كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وشهدت معظم مدن المملكة، خلال الأيام الماضية، هطول أمطار رعدية بين المتوسطة والغزيرة.