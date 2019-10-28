السعودية | مدارس عسير تستحدث فصولاً لتدريس اللغة الصينية

شكرا لقرائتكم مدارس عسير تستحدث فصولاً لتدريس اللغة الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق عدد من المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، فصولاً وبرامج لتعليم اللغة الصينية للطلاب والطالبات. ووقف مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني على تجارب بعض المدارس في المنطقة، واطلع على البرامج التعليمية المقدّمة للطلاب والطالبات لتعليم اللغة الصينية، منوهاً بأهمية اللغة في العلاقات بين الدول والشعوب على المستويات كافة، وقدرتها على إثراء مخرجات التعليم وتنمية مهارات الطلاب والطالبات.

وكانت المدارس السعودية أبدت اهتمامها باللغة الصينية بعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير الماضي بإدراج اللغة الصينية في المدارس والجامعات.

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ويعزز إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية السعودية التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، بما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد "رؤية 2030".

ويمثل أيضاً خطوة مهمة باتجاه فتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة، باعتبار أن تعلم اللغة الصينية يعد جسراً بين الشعبين سيسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية، كما تتسم الخطوة بأهمية بالغة، وتعكس اهتمام المملكة في الانفتاح على لغات الدول المتقدمة تكنولوجياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما يعكس إدراج اللغة الصينية في مقررات التعليم السعودي، مدى الحرص الكبير الذي تبديه القيادة في تطوير التعليم والارتقاء ببرامجه وتطوير الطالب الذي يعد إحدى أهم ركائز تطور المجتمعات. وهي خطوة استراتيجية نحو المستقبل الذي تطمح إليه السعودية في مجالات العلوم والصناعات التكنولوجية المتطورة.