مرابط بالحد الجنوبي يتبرَّع بكليته لوالده ويُنهي معاناته مع الغسيل

أنهى الشاب فهد يحيي الريثي، أحد المرابطين بالحد الجنوبي، معاناة والده مع الفشل الكلوي، بتبرعه بإحدى كليتيه له بعد معاناة مع الغسيل، مجسِّدا بذلك مثالًا رائعًا في البر والوفاء.

وأجريت عملية زراعة الكلى في مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية «خميس مشيط»، بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية، وتكللت العملية بالنجاح.

وقال الشاب فهد الريثي: «إن الوالد عانى منذ مدة من الفشل الكلوي، وقررت التبرع له بإحدى كليتي كي أنهي معاناته مع الغسيل، وذلك بمستشفى الأمير سلطان العسكري».

والشاب فهد الريثي المتبرع بكليته لوالده، هو أحد أبطال القوات المسلحة بوزارة الدفاع، ومن المشاركين حاليًا بالحد الجنوبي، وأكد الريثي أنه يعيش في فخر واعتزاز عقب إنهاء معاناة والده.