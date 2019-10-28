محافظ حفر الباطن يتفقد آثار العاصفة الجوية ويطلب تعاون الجميع لإنجاح خطة طوارئ السيول

وقف محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، اليوم الأحد، على الآثار الناجمة عن العاصفة الجوية التاريخية والنادرة التي ضربت المحافظة.

واطمأن محافظ حفر الباطن على سير العمل بمستشفى حفر الباطن المركزي، عقب الأضرار التي لحقت به جراء الأمطار، وكذلك الأعمال اليومية بالمستشفى من خلال منسوبيه وعلى الخدمات الصحية والعلاجية المقدّمة للمستفيدين سواء المراجعين أو المنوّمين، حاثًّا العاملين بالمستشفى على مضاعفة الجهود والتعاون في مثل هذه الظروف.

ووقف شعيب فليج، على تصريف مياه الأمطار هناك، ومدى فعالية قنوات تصريف السيول، وتجول في عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

وأكد محافظ حفر الباطن على أهمية التعاون بين الجهات كافة، لإنجاح خطة الطوارئ الخاصة بالسيول والأمطار لهذا العام، ومضاعفة الجهود ورفع مستوى الاستعداد والتنسيق بين الجهات لتقديم الخدمات التي يتطلع إليها المواطنين والمقيمين بالمحافظة.

رافق محافظ حفر الباطن بالجولة التفقدية كل من المشرف على الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد القريني ومدير عامّ إدارة الدفاع المدني بحفر الباطن العقيد عبدالهادي مزهر الكناني.