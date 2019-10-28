أمير الشرقية يدشن أعمال وفعاليات ملتقى لقاءات «هدف» بالدمام

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، ملتقى لقاءات الدمام 2019م بحضور المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري وعدد من المسؤولين والمهتمين بالتنمية البشرية؛ وذلك في مركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات بالدمام.

ونوه أمير المنطقة الشرقية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين الشباب وتوفير فرص العمل الملائمة لهم، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الشباب هم الطاقة والمحرك الرئيسي لتطور ونماء بلادنا.

وأوضح أن إمداد الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة لخوض غمار سوق العمل، واجبٌ تشترك فيه جميع الجهات المعنية، مؤكدًا أن إقامة هذه الملتقيات وسيلة من أجل تحقيق غاية التمكين والتنمية لقدرات شباب وشابات المملكة، مشيدًا بجهود صندوق «هدف».

وقام أمير المنطقة لدى وصوله مقر الملتقى بالتجول بين أركان المعرض المعد بهذه المناسبة، والاستماع لشرحٍ عن مسارات الباحثين عن العمل والشرائح المستهدفة المستفيدة والخدمـات المباشرة والموجهة لكل فئة، كما كرم راعي الحفل الجهات الراعية والجهات الداعمة لأعمال وفعاليات ملتقى لقاءات، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

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وقدم المدير العام للصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري هدية تذكارية لأمير المنطقة على رعايته وتشريفه أعمال وفعاليات الملتقى.

وشهد أمير المنطقة الشرقية، خلال الملتقى، تدشين منصة «سبل» التي تعنى بالتثقيف والإرشاد والتوجيه المهني، مباركًا في الوقت نفسه توقيع اتفاقية بين تنمية الموارد البشرية مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.

يُذكر أن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام، يستهدف منشآت القطـاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل، وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق، بالإضافة إلى موظفي وموظفات القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمال؛ حيث تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.

ويصاحب الملتقى معرض للتوظيف في المنشآت المشاركة يتيح جملة من الخدمات والبرامج؛ أبرزها توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.