هيئة تنظيم الكهرباء تكشف متى يستحق متلقي الخدمة تعويضًا ماليًا؟

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أحقية متلقي الخدمة الكهربائية في الحصول على تعويض، حال تأخر توصيل الخدمة خلال 40 يومًا من تاريخ السداد.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالمملكة العربية السعودية: على مقدم الخدمة الكهربائية تعويض متلقى الخدمة ماليًا، في حال تأخير توصيل الخدمة للطلبات الجديدة لأكثر من 40 يومًا عملًا من تاريخ السداد.
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