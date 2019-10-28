

بيساو 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 اكتوبر 2019 م واس

قتل شخص وأصيب العديد بجروح في احتجاجات بغينيا بيساو مطالبة بتأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من شهر نوفمبر القادم.

وينتظر أن يخوض 12 مترشحًا وقع قبول ملفاتهم إلى جانب الرئيس منتهي الولاية جوزي ماريو كمترشح مستقبل بعدم عدم ترشيحه من طرف الحزب الإفريقي من أجل استقلال غينيا والرأس الأخضر، الحاكم.

وتعيش بيساو على وقع أزمة سياسية منذ عام 2015، وذلك إثر إقالة الرئيس، الوزير الأول الأسبق رئيس الحزب الحاكم دومينغوس سيموس بيريرا، فيما اختار الحزب الحاكم دومينغوس للترشح للرئاسة.

// انتهى //

02:17ت م

0263





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قتيل وجرحى في مظاهرات تطالب بتأجيل الانتخابات بغينيا بساو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.