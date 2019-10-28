السعودية اليوم / آلاف يتظاهرون في بوركينا فاسو دعما لقوات الأمن



واغادوغو 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

تظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص في واقادوقو عاصمة بوركينافاسو تعبيرًا عن دعمهم لقوات الدفاع والأمن، التي تواجه هجمات دموية ومتكررة منذ عام

2015.

وحمّل المشاركون في التظاهرة العديد من اللافتات، تؤكد على محاربة قوى الشر والتصميم على طرد الإرهابيين من بوركينافاسو، ومتضامين مع قوات الدفاع والأمن.

يذكر أن بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا تشهد منذ أربع سنوات ونصف السنة أعمال عنف، من قبل جماعات مسلحة أعلن بعضها الولاء لتنظيم القاعدة وبعضها الآخر لتنظيم داعش الإرهابي، التي باتت أكثر دموية لاسيما في الشمال والشرق وأوقعت أكثر من 620 قتيلاً.

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02:16ت م

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