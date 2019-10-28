، شاهد.. دخول لاعب نصراوي احتياطي قبل الهدف الثاني للنصر.. ومستشار تحكيمي يؤكد: هدف غير شرعي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف برنامج الدوري مع وليد على قناة sbc بالفيديو عن دخول لاعب نصراوي إضافي قبل تسجيل الهدف الثاني للنصر. وعلق المستشار التحكيمي للبرنامج محمد فودة بأنه عند دخول لاعب قبل تسجيل الهدف يتم إيقاف اللعب، وإنذاره لوجود لاعب زائد للفريق صاحب الهدف. مشيرًا إلى أنه "كان يجب إلغاء الهدف النصراوي الثاني بمرمى الهلال.
وبدوره، أكد المستشار التحكيمي للبرنامج سمير عثمان عدم شرعية الهدف مضيفًا، وقال: "كان يجب إلغاء الهدف، وإنذار اللاعب النصراوي الذي دخل الملعب".
وكان ديربي العاصمة بين الهلال والنصر قد انتهى بفوز الأخير 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وذلك في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
شاهد.. دخول لاعب نصراوي احتياطي قبل الهدف الثاني للنصر.. ومستشار تحكيمي يؤكد: هدف غير شرعيعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-10-28
كشف برنامج الدوري مع وليد على قناة sbc بالفيديو عن دخول لاعب نصراوي إضافي قبل تسجيل الهدف الثاني للنصر. وعلق المستشار التحكيمي للبرنامج محمد فودة بأنه عند دخول لاعب قبل تسجيل الهدف يتم إيقاف اللعب، وإنذاره لوجود لاعب زائد للفريق صاحب الهدف. مشيرًا إلى أنه "كان يجب إلغاء الهدف النصراوي الثاني بمرمى الهلال.
وبدوره، أكد المستشار التحكيمي للبرنامج سمير عثمان عدم شرعية الهدف مضيفًا، وقال: "كان يجب إلغاء الهدف، وإنذار اللاعب النصراوي الذي دخل الملعب".
وكان ديربي العاصمة بين الهلال والنصر قد انتهى بفوز الأخير 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وذلك في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
12:54 AM
كشف برنامج الدوري مع وليد على قناة sbc بالفيديو عن دخول لاعب نصراوي إضافي قبل تسجيل الهدف الثاني للنصر. وعلق المستشار التحكيمي للبرنامج محمد فودة بأنه عند دخول لاعب قبل تسجيل الهدف يتم إيقاف اللعب، وإنذاره لوجود لاعب زائد للفريق صاحب الهدف. مشيرًا إلى أنه "كان يجب إلغاء الهدف النصراوي الثاني بمرمى الهلال.
وبدوره، أكد المستشار التحكيمي للبرنامج سمير عثمان عدم شرعية الهدف مضيفًا، وقال: "كان يجب إلغاء الهدف، وإنذار اللاعب النصراوي الذي دخل الملعب".
وكان ديربي العاصمة بين الهلال والنصر قد انتهى بفوز الأخير 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وذلك في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
، شاهد.. دخول لاعب نصراوي احتياطي قبل الهدف الثاني للنصر.. ومستشار تحكيمي يؤكد: هدف غير شرعي ،
المصدر : الخليج 365
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