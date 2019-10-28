اخبار السعوديه

شاهد.. دخول لاعب نصراوي احتياطي قبل الهدف الثاني للنصر.. ومستشار تحكيمي يؤكد: هدف غير شرعي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

محمد بن مسعود - الدمام - كشف برنامج الدوري مع وليد على قناة sbc بالفيديو عن دخول لاعب نصراوي إضافي قبل تسجيل الهدف الثاني للنصر. وعلق المستشار التحكيمي للبرنامج محمد فودة بأنه عند دخول لاعب قبل تسجيل الهدف يتم إيقاف اللعب، وإنذاره لوجود لاعب زائد للفريق صاحب الهدف. مشيرًا إلى أنه "كان يجب إلغاء الهدف النصراوي الثاني بمرمى ‫الهلال.

وبدوره، أكد المستشار التحكيمي للبرنامج سمير عثمان عدم شرعية الهدف مضيفًا، وقال: "كان يجب إلغاء الهدف، وإنذار اللاعب النصراوي الذي دخل الملعب".

وكان ديربي العاصمة بين الهلال والنصر قد انتهى بفوز الأخير 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وذلك في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير للمحترفين لكرة القدم.

شاهد.. دخول لاعب نصراوي احتياطي قبل الهدف الثاني للنصر.. ومستشار تحكيمي يؤكد: هدف غير شرعي

عبدالحكيم شار الخليج 365 2019-10-28

كشف برنامج الدوري مع وليد على قناة sbc بالفيديو عن دخول لاعب نصراوي إضافي قبل تسجيل الهدف الثاني للنصر. وعلق المستشار التحكيمي للبرنامج محمد فودة بأنه عند دخول لاعب قبل تسجيل الهدف يتم إيقاف اللعب، وإنذاره لوجود لاعب زائد للفريق صاحب الهدف. مشيرًا إلى أنه "كان يجب إلغاء الهدف النصراوي الثاني بمرمى ‫الهلال.

وبدوره، أكد المستشار التحكيمي للبرنامج سمير عثمان عدم شرعية الهدف مضيفًا، وقال: "كان يجب إلغاء الهدف، وإنذار اللاعب النصراوي الذي دخل الملعب".

وكان ديربي العاصمة بين الهلال والنصر قد انتهى بفوز الأخير 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وذلك في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

Advertisements

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441

12:54 AM

كشف برنامج الدوري مع وليد على قناة sbc بالفيديو عن دخول لاعب نصراوي إضافي قبل تسجيل الهدف الثاني للنصر. وعلق المستشار التحكيمي للبرنامج محمد فودة بأنه عند دخول لاعب قبل تسجيل الهدف يتم إيقاف اللعب، وإنذاره لوجود لاعب زائد للفريق صاحب الهدف. مشيرًا إلى أنه "كان يجب إلغاء الهدف النصراوي الثاني بمرمى ‫الهلال.

وبدوره، أكد المستشار التحكيمي للبرنامج سمير عثمان عدم شرعية الهدف مضيفًا، وقال: "كان يجب إلغاء الهدف، وإنذار اللاعب النصراوي الذي دخل الملعب".

وكان ديربي العاصمة بين الهلال والنصر قد انتهى بفوز الأخير 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وذلك في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

، شاهد.. دخول لاعب نصراوي احتياطي قبل الهدف الثاني للنصر.. ومستشار تحكيمي يؤكد: هدف غير شرعي ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. دخول لاعب نصراوي احتياطي قبل الهدف الثاني للنصر.. ومستشار تحكيمي يؤكد: هدف غير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا