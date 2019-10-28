تطورات إعصار كيار مستمرة وحركته قد ترفعه لأعلى درجة

2019-10-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، أن تطورات إعصار كيار مستمرة وحركته قد ترفعه للدرجة الخامسة.

ولفت الزعاق إلى أن الدرجة الخامسة هي الأعلى في درجة الأعاصير، حيث يتجه بصورة رحوية ناحية السواحل الجنوبية الشرقية لسلطنة عُمان وتأثيراته المبدئية متوقعة خلال هذين اليومين.

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في سياق متصل، ذكر المركز الوطني للأرصاد الإماراتية أن إعصار كيار تحول إلى الدرجة الرابعة في منطقة شرق بحر العرب وموقعه عند خط عرض 17.2 درجة شمالًا وخط طول 67.6 درجة شرقًا وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 220- 230 كم/ س، وتصاحبه سحب ركامية ممطرة، بحسب وكالة “وام”.

من جهتها، نفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بيان أصدرته، أن يؤثر الإعصار كيار على أجواء المملكة العربية السعودية، لافتة إلى أن الحالة المدارية لإعصار (كيار- Kyarr) في بحر العرب تطورت.

ومن المقرر، وفقًا للأرصاد، أن يتطور الإعصار خلال الـ24 ساعة القادمة إلى درجة أعلى داخل بحر العرب، ويكون موقعه عند خط عرض 17,6 درجة شمالًا وخط طول 66,3 درجة شرقًا، دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.