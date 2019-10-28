شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: «أحوال متنقلة» في 8 مواقع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، تقديم خدماتها للرجال والنساء في 8 مواقع، في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا توجد فيها مكاتب للأحوال المدنية.

وقدمت الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال في محافظة ميسان لمدة يومين ومحافظة أضم، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها للنساء في الكلية الجامعية بالقنفذة فرع جامعة أم القرى بمنطقة مكة المكرمة لمدة أسبوع، واليوم (الإثنين) تقدم خدماتها للرجال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم واحد. وتتواجد الوحدة المتنقلة (الأربعاء) في محافظة ثول بمنطقة مكة المكرمة لتقديم خدماتها للرجال لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها للنساء في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة لمدة يومين.

وتختتم الوحدة المتنقلة زياراتها (الخميس) بتقديم خدماتها للرجال في مبنى وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم واحد.