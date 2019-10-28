شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: 60 متحدثا عالميا يبحثون مستجدات الأشعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هيبت برادة (جدة) انطلقت أمس (الأحد) أعمال المؤتمر العلمي الـ12 للجمعية انطلقت أمس (الأحد) أعمال المؤتمر العلمي الـ12 للجمعية السعودية للأشعة، برعاية مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وحضور عميد كلية الطب البروفيسور محمود شاهين الأحول، في أحد فنادق جدة. وأوضحت رئيسة المؤتمر رئيسة الجمعية السعودية للأشعة استشاري أشعة الصدر والقلب الدكتورة لمياء غازي جمجوم، أن المؤتمر يعزز من الدراسة والأبحاث ويحصر المهتمين بعلم الأشعة، ويناقش العديد من المواضيع في أقسام الأشعة المختلفة ومنها المتعلقة بأشعة الثدي والجهاز الحركي والعصبي والجهاز الهضمي والأطفال والصدر والقلب وطرق الوقاية من الإشعاع. وأضافت أنه سيناقش خلال الجلسات أيضاً التحول في مجال الأشعة في المملكة وفق رؤية 2030، ووضع الأشعة في القطاع الخاص وسيشارك في المؤتمر نحو 60 متحدثا من مختلف أنحاء العالم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدة: 60 متحدثا عالميا يبحثون مستجدات الأشعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.