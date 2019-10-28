شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جدة»: حملة على السلامة والإطفاء في المباني العالية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة)انطلقت أمس (الأحد)، حملة الكشف على المباني العالية، وتستمر أسبوعين كمرحلة أولى، لدراسة نتائجها لبناء الخطط القادمة عليها.
وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري، خلال التدشين، أن الحملة مشتركة ما بين السلامة والإطفاء وتهدف إلى الكشف على المباني العالية كافة بجدة. وقال إنهم في هذه الحملة جمعوا بين أعمال الإطفاء وتنفيذ اشتراطات السلامة لعمل جولة شاملة على كل المباني، لافتا إلى أنه يتم من خلال الحملة تجربة المعدات والآليات، وسيشارك فيها عدد من ضباط الإطفاء والسلامة، وكذلك فرق الإطفاء ضمن نطاق المباني العالية.
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