شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: برنامج لأولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

دشنت إدارة تعليم الطائف ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات أمس (الأحد) البرنامج التدريبي لأولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي الطالبات، بحضور متدربات متخصصات من جميع الإدارات التعليمية، بالتعاون مع الإدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التعليم. وأوضح المساعد للشؤون المدرسية محمد عامر النفيعي أن الأولمبياد يأتي في النسخة الخامسة، ويستمر 3 أيام، بعد تحقيق نجاح كبير في الأعوام السابقة.

ورحبت مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي بالإدارات التعليمية المشاركة في البرنامج التدريبي، الذي سيعمل على تنمية مهارات الطالبات لتأهيلهن لخوض منافسات الأولمبياد، مشيرة إلى استعداد الإدارة منذ وقت مبكر لاستضافة هذا البرنامج وبمتابعة من المساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي. كما قدمت مدير عام نشاط الطالبات بالوزارة ريم أبو الحسن شكرها لتعليم الطائف على استضافة البرنامج التدريبي، الذي سيتناول 3 فروع في الرسم والتصوير التشكيلي وهي؛ السكب، وحركة وحياة، وأزاهيري، متمنية أن يحقق البرنامج أهدافه المرسومة. من جانبه، أشار مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي إلى أهمية البرنامج ودوره في تنمية وتطوير الفن التشكيلي في المملكة.