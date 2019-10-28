شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: مخالفات للأمن الوقائي لمشاريع الإنتاج الحيواني بخليص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

رصد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص مخالفات عدة لمشاريع الإنتاج الحيواني؛ مثل: تأجير مشروع دون موافقة الوزارة، ووجود طبيب بيطري يعمل دون ترخيص، وحيوانات ضالة، وعمالة بدون كفالة، ومخلفات ونفايات في الداخل، وتشققات داخل إحدى الحظائر، وعدم وجود مغاطس على مداخل العنابر.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة سعد الغامدي أن الوزارة وفرت الإمكانات الضرورية للحفاظ على الصحة العامة للإنسان والحيوان، مبينا أن الأمن الحيواني هو الطريقة المثلى لمواجهة المخاطر والأمراض للمشاريع الحيوانية.

وأشار إلى أن من مهمات مراقبي الأمن الحيواني التأكد من أن المشروع خارج نطاق المدن والتجمعات السكانية بمسافة لا تزيد على 10 كيلومترات، وأن تحاط بأسوار وبوابات محكمة وأخرى مزودة بأحواض تطهير خاصة بالمركبات، لمنع دخول الأمراض إلى المشروع، ومن وجود غرف استحمام الزوار وتغيير ملابسهم، واستراحات العمال، وتوفير طبيب بيطري أو مهندس زراعي خاص بالمشروع، والتخلص من النافق والمخلفات الصحية بطرق صحية، وبرنامج تحصين وقائي، ومتابعة الحالة الصحية للحيوان.