شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: تنفيذ حكم القتل تعزيراً في جانيين تلقيا حشيشاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نفذت وزارة الداخلية أمس (الأحد)، في جدة، حُكم القتل تعزيراً في متلقيي حشيش مخدّر. نفذت وزارة الداخلية أمس (الأحد)، في جدة، حُكم القتل تعزيراً في متلقيي حشيش مخدّر. وأوضحت في بيان لها، أنه بعد القبض على كل من إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري (يمنيي الجنسية) عند قيامهما بتلقي كمية من الحشيش المُخدّر، أسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.



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