شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف: وظائف شاغرة بالمدينة الطبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا)

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بالجوف، رغبتها في استقطاب كفاءات لشغل بعض الوظائف الإدارية المتوفرة للسعوديين «رجال ونساء» في عدد من الإدارات التابعة للمدينة من خلال الموقع الإلكتروني.

واشترطت على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة، يجيد تطبيقات الحاسب الآلي وبرامجه ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية، وأن يتم تحديد الوظيفة المتقدم لها، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة.

وأوضحت الإدارة أنه في حال الاستفسار يمكن التواصل مع قسم التوظيف عبر الإيميل HRDpmmc.med.sa، علماً أنه سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط من خلال البريد الإلكتروني.