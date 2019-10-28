وسام الملك عبدالعزيز لـ426 متبرعا ومتبرعة بالأعضاء

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 426 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 426 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

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