الربيعة لبرلمانيين إيطاليين: الـ 16 مليار دولار لليمن تبرهن الحرص على شعبه

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (روما) جدد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، حرص جدد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، حرص السعودية على دعم المحتاجين ومساعدة المجتمعات المتضررة في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن المملكة تأتي في مقدمة الدول الداعمة للعمل الإنساني على مستوى العالم، حيث إنها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة وصلت إلى 45 دولة كان في مقدمتها اليمن الذي يحظى بـ60% من المشاريع المنفذة، وكذلك دعمت خلال السنوات الأربع الماضية البنك المركزي اليمني، وقدمت مشاريع إنسانية وتنموية بمبالغ تعدت 16 مليار دولار أمريكي. جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الإيطالية روما أمس (الأحد) وزير الدولة الإيطالي لشؤون الاتحاد الأوروبي إنزو أميندولا، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية وشؤون الهجرة في مجلس الشيوخ الإيطالي فيتو روزاريو بيتروشيللي، ورئيس اتحاد البرلمان الإيطالي بيير فيرديناندو كاسيني، بحضور رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية إيلينا موريللي. وأشار الربيعة إلى أن السعودية تسعى للوصول إلى الحل السياسي السلمي في اليمن من خلال المرجعيات الثلاث، وأنها تعوّل على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لدعم كل المبادرات الرامية للوصول إلى الحل السياسي السلمي في اليمن، والمحافظة على أمن واستقرار المنطقة بشكل أوسع. وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين، وبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وفتح آفاق للتعاون بهذا الخصوص.



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