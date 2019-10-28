شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: فخورون بتطور عمليات زراعة الأعضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمس (الأحد) فريق مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام على إنجازهم بفصل كبد مريض وتقسيمها لجزءين وزراعتها لمريضتين.

وأكد الربيعة أن ما حققه أعضاء الفريق يعد مصدر اعتزاز للجميع، ويعكس المستوى الذي وصلت إليه المملكة في القطاع الصحي، وفي مجال زراعة الأعضاء على وجه الخصوص.

وفي التفاصيل ساهم ذوو سيدة متوفاة دماغياً (رحمها الله) في إنقاذ حياة 7 أشخاص، حيث تم فصل الكبد وزراعتها لسيده تبلغ من العمر 53 سنة، كانت تعاني من فشل في وظائف الكبد مع سرطان الخلايا الكبدية، وزرع النصف الآخر لسيده تبلغ من العمر ٣٠ عاما، حيث كانت تعاني من فرط أوكسالات البول.

وزرعت كلية لطفلة في الخامسة من عمرها، تعاني من فشل في وظائف الكلى، وتخضع دائما لغسيل كلوي، فيما تم زراعة البنكرياس والكلية الثانية لمريض يبلغ من العمر 42 عاما يعاني من مرض السكري (النوع الأول) ومن فشل كلوي مزمن.

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متوفاة أنقذت 7 مواطنين:

نصف كبد لسيدة 53 سنة «مصابة بالسرطان».

نصف كبد لسيدة 30 عاما (مصابة باوكسالات البول).

كلية لطفلة 5 سنوات (مصابة بفشل).

كلية وبنكرياس لرجل 42 عاما (مصاب بفشل وسكري).