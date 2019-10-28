شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بيشة تغيب عن جولة «الشورى».. والعتيبي: سنناقشها مع «النقل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة)

انتقد أهالي بيشة غياب لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى عن زيارة مشاريع النقل بالمحافظة التي تعاني من التعثر والتأخر، مثل مشروع ازدواجية طريق (بيشة ـ خميس مشيط) الذي يعتبر أهم الطرق الحيوية، نظرا لكثرة مرتاديه، كونه يربط المنطقة الجنوبية بالمناطق الغربية والوسطى والشرقية، وشهد في السنوات الماضية حوادث مأساوية عدة راح ضحيتها أبرياء بسبب مساره الواحد، إذ اعتمد تنفيذ ازدواجية الطريق على 4 مراحل، وتم تشغيل المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثالثة، فيما تعثرت بعض أجزاء المرحلة الثالثة، والعمل جار ببطء شديد في المرحلتين الثانية والرابعة.

من جانبه، استغرب عبدالله الواهبي غياب المشروع عن زيارة لجنة مجلس الشورى، مشيراً إلى أن المشروع يعاني بعض المشكلات بين وزارة النقل وجهات حكومية أخرى ما أدى إلى تأخر أنجاز بعض مراحله.

أما رئيس المجلس البلدي بمركز صمخ محمد بن ناعسه، فأوضح لـ«الخليج 365» أنه كان الأحرى أن تدرج لجنة مجلس الشورى مشروع طريق بيشة الخميس من ضمن جدول زيارتها أثناء جولاتها التفقدية للمشاريع المتعثرة بمنطقة عسير، مؤكداً أن أجزاء من مشروع المرحلة الثالثة بمركز صمخ توقف المقاول عن العمل فيها بسبب عدم إنهاء وزارة النقل ملف التعويضات مع المواطنين بعد اختراق المشروع ممتلكاتهم، إضافة إلى تعثر المشروع في بعض المواقع بسبب كيابل الاتصالات لإحدى الجهات الحكومية وشركة موبايلي والتأخر في إزاحتها من مسار المشروع، مؤكدا صدور توجيه سابق من إمارة منطقة عسير بسرعة ترحيل وإزاحة كيابل شركات الاتصالات والخط الساخن من مسار مشروع ازدواجية طريق بيشة - خميس مشيط بمركز صمخ في أقرب وقت ممكن، لضمان عدم تعطيل المشروع الحيوي، إلا أنه للأسف تعطل المشروع نتيجة غياب التنسيق المسبق بين وزارة النقل والجهات الأخرى المعنية، الذي أدى إلى ضياع الوقت والجهد في إنهاء تنفيذ المشروع، الذي كان من المقرر تسليمه مبدئيا في تاريخ 17/‏‏9/‏‏1438.

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"الخليج 365" بدورها تواصلت مع عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي وسألته عن عدم إدراج مشاريع النقل في بيشة ضمن الزيارة التفقدية، وهل هناك زيارة أخرى لتفقد مشاريع النقل في بيشة، فأجاب بأنه ستتم مناقشة ذلك مع وزارة النقل.

يذكر أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي اطّلعت الأسبوع الماضي على عدد من الطرق التي تشرف على تنفيذها وزارة النقل في منطقة عسير، وذلك خلال جولة ميدانية في المنطقة رافقهم خلالها نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

ووقفت اللجنة خلال الجولة على عدد من الطرق، كما اطلعوا على عدد من المشاريع في هذه الطرق التي يجري العمل بها والمشاريع التي تم سحبها من المقاولين لتعثرها.

وأبدى أعضاء اللجنة عددا من التساؤلات والملاحظات حول هذه الطرق ومدى كفاءتها وسبل صيانتها، مبدين عددا من المقترحات في تنفيذ بعض مشاريع الطرق في المنطقة للإسهام في رفع مستوى جودتها لخدمة ساكني المنطقة والتأكد من الخدمات المقدمة لهم في مجال النقل.