شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس.. أمطار وانخفاض في الحرارة.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، كذلك يستمر توقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير.

وتوقعت أن تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشرق المملكة، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة.

ولفتت الأرصاد وحماية البيئة إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وفي الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

وأكدت أن درجات الحرارة المتوقعة في مكة المكرمة ٣٦ مئوية، والمدينة المنورة ٣٢، جدة والرياض ٣٥، الدمام والأحساء ٣٧.