شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس.. أمطار وانخفاض في الحرارة.. اليوم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، كذلك يستمر توقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير.
وتوقعت أن تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشرق المملكة، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة.
ولفتت الأرصاد وحماية البيئة إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وفي الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.
وأكدت أن درجات الحرارة المتوقعة في مكة المكرمة ٣٦ مئوية، والمدينة المنورة ٣٢، جدة والرياض ٣٥، الدمام والأحساء ٣٧.
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس.. أمطار وانخفاض في الحرارة.. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.