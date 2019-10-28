شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: نتابع إعصار «كيار».. تطور إلى الرابعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) توقعت هيئة الأرصاد أن يتطور الإعصار «كيار» خلال الـ24 ساعة القادمة إلى درجة أعلى داخل بحر العرب دون تأثير مباشر في أجواء المملكة. توقعت هيئة الأرصاد أن يتطور الإعصار «كيار» خلال الـ24 ساعة القادمة إلى درجة أعلى داخل بحر العرب دون تأثير مباشر في أجواء المملكة. وبينت أنها مستمرة في مراقبة الحالة، لافتة إلى أن الإعصار حاليا تطور من إعصار مداري من الدرجة الأولى إلى إعصار مداري من الدرجة الرابعة، وموقعه عند خط عرض 17.0 درجة شمالاً وخط طول 68.2 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ130 -124 عقدة و240 - 230 كيلومترا بالساعة، ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقد.



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