، محادثات قائمة.. هل تستثمر السعودية في صندوق رؤية سوفت الثاني؟ ،

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يُجري ممثلون من صندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات مع مجموعة "سوفت بنك" حول استثمار محتمل في صندوق الرؤية الثاني للمجموعة اليابانية الشهيرة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وبحسب مصادر شبكة "فوكس" للأعمال الأمريكية، هناك محادثات تجري بين ممثلي صندوق الاستثمارات العامة و"سوفت بنك" للاستثمار في الصندوق الثاني الذي من المزمع أن يبدأ قريبًا؛ وذلك بعد النجاحات التي حققها الصندوق الأول "رؤية سوفت بنك" الذي تستثمر فيه السعودية أيضًا عبر صندوق الاستثمارات العامة.
وكانت "سوفت بنك" قد أعلنت في شهر يوليو الماضي خطتها لإطلاق صندوقها الثاني، مشيرة إلى إنها حصلت على تعهدات استثمارية بقيمة 108 مليارات دولار للصندوق الثاني من مشاركين، من بينهم مايكروسوفت وأبل وفوكسكون.
وقال حينها ماسايوشي سون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك": إن مساهمَين رئيسيَّين في الصندوق الأول، هما السعودية والإمارات، يبديان "اهتمامًا كبيرًا" بالحصول على حصص.
وتعول المجموعة اليابانية على عوائد من صندوق رؤية الأول، بجانب أصول أخرى، لتمويل مساهمتها البالغة قيمتها 38 مليار دولار في الصندوق الثاني. وسيكون الاستثمار السعودي في صندوق رؤية الثاني بمنزلة "انتصار كبير" للمجموعة ولرئيسها ماسايوشي سون في حال إتمامه، بحسب تعبير الشبكة الأمريكية.صندوق الاستثمارات العامة السعودي سوفت بنك صندوق الرؤية الثاني للمجموعة اليابانية الشهيرة ماسايوشي سون المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك"
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 01:13 AM
بعد النجاحات التي حققها الأول بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة
يُجري ممثلون من صندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات مع مجموعة "سوفت بنك" حول استثمار محتمل في صندوق الرؤية الثاني للمجموعة اليابانية الشهيرة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وبحسب مصادر شبكة "فوكس" للأعمال الأمريكية، هناك محادثات تجري بين ممثلي صندوق الاستثمارات العامة و"سوفت بنك" للاستثمار في الصندوق الثاني الذي من المزمع أن يبدأ قريبًا؛ وذلك بعد النجاحات التي حققها الصندوق الأول "رؤية سوفت بنك" الذي تستثمر فيه السعودية أيضًا عبر صندوق الاستثمارات العامة.
وكانت "سوفت بنك" قد أعلنت في شهر يوليو الماضي خطتها لإطلاق صندوقها الثاني، مشيرة إلى إنها حصلت على تعهدات استثمارية بقيمة 108 مليارات دولار للصندوق الثاني من مشاركين، من بينهم مايكروسوفت وأبل وفوكسكون.
وقال حينها ماسايوشي سون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك": إن مساهمَين رئيسيَّين في الصندوق الأول، هما السعودية والإمارات، يبديان "اهتمامًا كبيرًا" بالحصول على حصص.
وتعول المجموعة اليابانية على عوائد من صندوق رؤية الأول، بجانب أصول أخرى، لتمويل مساهمتها البالغة قيمتها 38 مليار دولار في الصندوق الثاني. وسيكون الاستثمار السعودي في صندوق رؤية الثاني بمنزلة "انتصار كبير" للمجموعة ولرئيسها ماسايوشي سون في حال إتمامه، بحسب تعبير الشبكة الأمريكية.
، محادثات قائمة.. هل تستثمر السعودية في صندوق رؤية سوفت الثاني؟ ،
المصدر : الخليج 365
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