، "الشهري": ملتقى تنشيطي يقدم شرحًا لخطة تشغيل بوابة المستقبل بالحوية ،

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نفذ المشرف على نظام بوابة المستقبل، صالح الشهري، المشرف التربوي بإدارة تقنية المعلومات ومهند الزهراني سوبر أدمن الشرق الأوسط بشركة كلاسيرا، ملتقى تنشيطيًا يوم الخميس ضمن برامج الخطة التشغيلية الخاصة ببوابة المستقبل.
وأقيم الملتقى بمكتب الحوية بحضور مدير المكتب ناصر الشهري ومساعده للشؤون التعليمية عبد الله جويعد ومساعده للشؤون المدرسية فيصل الزهراني ومشرفي المواد بمكتب الحوية.
وتم تناول الفريق شرح بعض المهام الخاصة بالمشرفين وآلية العمل وتفعيل المهام المنوطة بهم، وبعد ذلك تم الرد على الاستفسارات للمشرفين والقائمين بالأعمال على البوابة بمكتب الحوية.
وفي الختام، تقدم مدير المكتب بالشكر والتقدير لكل من؛ صالح الشهري ومهند الزهراني على ما قدماه من معلومات في اللقاء التنشيطي لبوابة المستقبل.
"الشهري": ملتقى تنشيطي يقدم شرحًا لخطة تشغيل بوابة المستقبل بالحويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-28
نفذ المشرف على نظام بوابة المستقبل، صالح الشهري، المشرف التربوي بإدارة تقنية المعلومات ومهند الزهراني سوبر أدمن الشرق الأوسط بشركة كلاسيرا، ملتقى تنشيطيًا يوم الخميس ضمن برامج الخطة التشغيلية الخاصة ببوابة المستقبل.
وأقيم الملتقى بمكتب الحوية بحضور مدير المكتب ناصر الشهري ومساعده للشؤون التعليمية عبد الله جويعد ومساعده للشؤون المدرسية فيصل الزهراني ومشرفي المواد بمكتب الحوية.
وتم تناول الفريق شرح بعض المهام الخاصة بالمشرفين وآلية العمل وتفعيل المهام المنوطة بهم، وبعد ذلك تم الرد على الاستفسارات للمشرفين والقائمين بالأعمال على البوابة بمكتب الحوية.
وفي الختام، تقدم مدير المكتب بالشكر والتقدير لكل من؛ صالح الشهري ومهند الزهراني على ما قدماه من معلومات في اللقاء التنشيطي لبوابة المستقبل.
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
12:48 AM
الفريق شرح بعض مهام المشرفين وآلية العمل وتفعيل المهام المنوطة بهم
نفذ المشرف على نظام بوابة المستقبل، صالح الشهري، المشرف التربوي بإدارة تقنية المعلومات ومهند الزهراني سوبر أدمن الشرق الأوسط بشركة كلاسيرا، ملتقى تنشيطيًا يوم الخميس ضمن برامج الخطة التشغيلية الخاصة ببوابة المستقبل.
وأقيم الملتقى بمكتب الحوية بحضور مدير المكتب ناصر الشهري ومساعده للشؤون التعليمية عبد الله جويعد ومساعده للشؤون المدرسية فيصل الزهراني ومشرفي المواد بمكتب الحوية.
وتم تناول الفريق شرح بعض المهام الخاصة بالمشرفين وآلية العمل وتفعيل المهام المنوطة بهم، وبعد ذلك تم الرد على الاستفسارات للمشرفين والقائمين بالأعمال على البوابة بمكتب الحوية.
وفي الختام، تقدم مدير المكتب بالشكر والتقدير لكل من؛ صالح الشهري ومهند الزهراني على ما قدماه من معلومات في اللقاء التنشيطي لبوابة المستقبل.
، "الشهري": ملتقى تنشيطي يقدم شرحًا لخطة تشغيل بوابة المستقبل بالحوية ،
المصدر : الخليج 365
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