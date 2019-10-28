الاستعلام عن صرف الرواتب السعودية هذا الشهر 1441-2019

الاستعلام عن صرف الرواتب السعودية لشهر أكتوبر الجاري، حيث ينتظر الموظفون السعوديون إيداع الرواتب في حساباتهم البنكية عقب إعلان وزارة المالية بدء الإيداع اليوم، ويسأل الكثير منهم، وذلك لكونهم اعتادوا لفترة ليست قصيرة على صرف الرواتب الشهرية في القطاعين العام والخاص وفق نظام الأبراج، وكان يوم الأحد الذي وافق يوم 28 من شهر يناير لعام 2018 هو اليوم الذي شهد أول إيداع راتب لموظفي الجهاز الإداري بالحكومة السعودية بالأشهر الميلادية، وذلك بعد صدور مرسوم ملكي بإسقاط الأبراج دفتر الحسابات السعودية.

صرف الرواتب 1441

كان صرف الرواتب السعودية للموظفين في المملكة العربية السعودية قد تقرر صرفها بالأبراج الشمسية لنحو قرابة عام ونصف العام، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 551 والذي صدر في عام 2016، والذي على أثره تسلم الموظفون في المملكة العربية السعودية أول راتب لهم حسب نظام الأبراج هو راتب برج العقرب الذي وافق يوم 27 من شهر أكتوبر من العام ٢٠١٦، و26 من محرم، وكان آخر راتب هو راتب برج الجدي الذي تزامن مع يوم الثامن من شهر ديسمبر عام 2017.

وتم طي تلك الصفحة بعد أن صدر المرسوم الملكي بتاريخ 6 يناير لعام 2018 بإلغاء طريقة صرف الرواتب بنظام الأبراج، وأصبح صرف الرواتب السعودية بنظام الشهور الميلادية.

موعد صرف راتب شهر صفر للعام الهجري 1441، شهر أكتوبر للعام 2019 ميلادية، يتم نزول الراتب السعودية للموظفين بالقطاع الحكومي يوم 28 صفر 1441، الذي يوافق يوم 27 أكتوبر للسنة الميلادية 2019.

أما عن تاريخ الصرف لراتب شهر ربيع أول للعام الهجري 1441، بما يوافق نوفمبر للعام 2019 ميلادية، يتم صرف راتب العاملين بالجهاز الإداري للحكومة بالمملكة رسمياً يوم 30 من ربيع أول 1441، الذي يوافق يوم 27 من شهر نوفمبر للسنة الميلادية 2019.